الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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النفط يقفز أكثر من 2%

منذ 35 دقيقة
صعود أسعار النفط

صعود أسعار النفط

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قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة خلال التعاملات اليوم الواقع في 29 تموز 2022 موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيفات إنتاجية محتملة من أوبك+ واشتباكات مسلحة في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وأثارت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، الأسبوع الماضي احتمال تخفيفات إنتاجية قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة في الإمدادات من إيران إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 2.6 بالمئة إلى 103.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، معززة مكاسبها من الأسبوع الماضي البالغة 4.4 في المئة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة إلى 95.72 دولار للبرميل بعد صعودها 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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