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النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأمريكية إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.45 دولار للبرميل الساعة 1558 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 80.13 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع بواقع 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 470 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.1 مليون برميل و3.6 مليون برميل على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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