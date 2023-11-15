النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات أمريكا وإنتاجها القياسي من الخام

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء أكثر من 1.5 بالمئة عند التسوية مع ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع وبلوغ إنتاجها منه رقما قياسيا، بالإضافة إلى تزايد المخاوف إزاء حجم الطلب في آسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 81.18 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 76.66 دولار للبرميل.

وسجل عقد أقرب شهر استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط سعرا أقل من ثاني أقرب شهر لأول مرة منذ يوليو تموز. وأسعار النفط للستة أشهر المقبلة في طريقها على ما يبدو لتتجاوز سعر أقرب شهر استحقاق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، ما يفوق بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات الحكومية، التي لم تُنشر الأسبوع الماضي بسبب تحديثات في النظام، أن الإنتاج المحلي الأمريكي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميا.

وأظهرت مخزونات البنزين الأمريكية طلبا قويا بسحب 1.5 مليون برميل بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات الديزل أكثر من المتوقع بواقع 1.4 مليون برميل.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر تشرين الأول عن أعلى مستوياته المسجلة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود لأغراض الصناعة وتقلص هوامش التكرير. ومع ذلك، ارتفع نشاطها الاقتصادي في أكتوبر تشرين الأول مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

وانكمش الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، لينهي نموا لربعين متتاليين بسبب ضعف الاستهلاك والصادرات.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن مقترح المفوضية الأوروبية لتشديد إنفاذ سقف لأسعار النفط الخام الروسي لا يستهدف ناقلات النفط الروسية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أنه سيتم تكليف الدنمرك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي كوسيلة لفرض سقف أسعار على الخام الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل.