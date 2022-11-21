النفط ينخفض لأدنى مستوى في 10 أشهر

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل يناير كانون الثاني بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية ومنتجين آخرين للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يبحثون زيادة الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يناير كانون الثاني 4.07 دولار، أو 4.7 بالمئة، إلى 83.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر كانون الأول 4.02 دولار، أو خمسة بالمئة، إلى 76.06 دولار للبرميل، قبل انتهاء العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وهبطت عقود يناير كانون الثاني 3.82، أو 4.8 بالمئة، إلى 76.29 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر كانون الأول سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.

وخفضت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+ ، في الآونة الأخيرة أهداف الإنتاج. ونُقل عن وزير الطاقة السعودي، قوله هذا الشهر إن المنظمة ستظل تتوخى الحذر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد بعيد بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب الصيني على الوقود وارتفاع الدولار على الأسعار.