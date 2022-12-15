النفط ينخفض متأثراً بصعود الدولار بفعل توقعات باستمرار رفع الفائدة

انخفضت أسعار النفط قليلا (الخميس 15-12-2022) بعد ارتفاع الدولار الأمريكي في حين زاد احتمال استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة بحلول (الساعة 14:53) بتوقيت غرينتش إلى 82.37 دولار للبرميل، بينما خسرت عقود الخام الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.85 دولار.

وأثرت مكاسب الدولار على أسعار الخام. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الأربعاء إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

وقالت تينا تينغ المحللة الاقتصادية لدى سي.إم.سي ماركتس “سعر النفط يتعرض لضغوط اليوم حيث أثارت توجيهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تشديد سياسته النقدية المخاوف مجددا بشأن النمو الاقتصادي، مما رفع الدولار ودفع أسعار السلع الأولية إلى الانخفاض”.

وأضافت تنغ أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر نوفمبر تشرين الثاني كانت “أقل بكثير من المتوقع، مما يزيد من قتامة التوقعات بالنسبة للطلب”.

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضا بعدما قالت شركة تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب كيستون، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14000 برميل من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

لكن الخام حصل على بعض الدعم من توقعات لوكالة الطاقة الدولية، بتعافي الطلب الصيني على النفط العام المقبل بعد انكماشه هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2021.