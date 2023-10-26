النفط يهبط أكثر من دولارين مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، الخميس، أكثر من دولارين عند التسوية مع انحسار المخاوف إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط في الوقت نفسه الذي أظهر فيه الطلب الأميركي علامات على الضعف.

وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتنخفض 2.44 بالمئة إلى 87.93 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع برنت نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، عند التسوية. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.18 دولار، أو 2.55 بالمئة، إلى 83.21 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دفعة من مخاوف تأثير اتساع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس على إمدادات النفط الخام العالمية.

وتبددت هذه المخاوف بحلول ظهر، الخميس.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز، لوكالة رويترز: “السوق في حالة توتر”. وأضاف “من الضروري فهم أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق”.

وأشارت زيادة في مخزونات الخام الأميركية في أحدث أسبوع إلى ضعف حجم الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 240 ألف برميل.

وتأتي البيانات عقب انخفاض مفاجئ هذا الشهر في بيانات النشاط التجاري بمنطقة اليورو.

وخفضت أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا العام وفي سبتمبر مددت خفض مستوى الإنتاج حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك في أواخر نوفمبر.