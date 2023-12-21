النفط يهبط بعد إعلان أنغولا انسحابها من "أوبك"

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، عند التسوية بعد إعلان أنغولا أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا إلى 79.39 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 33 سنتا إلى 73.89 دولار.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة، بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنغولا لترك أوبك.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي، إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها. وتحشد أوبك، بقيادة السعودية، في الأشهر القليلة الماضية الدعم لزيادة خفض الإنتاج ومنح دفعة لأسعار النفط.

وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميًا.

وبشكل منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام الأمريكي ازاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميًا.

واضطرت شركات نقل بحري كبرى إلى الابتعاد عن البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مما سبب إرباكًا في حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هذه الهجمات لدعم الفلسطينيين، على إثر الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، وسط محادثات في محاولة للوصول إلى اتفاق هدنة.