النفط يهبط قليلاً بعد اتفاق غزة

هبطت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الخميس بعد توقيع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 62.25 دولار.

ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا اليوم لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، وذلك في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق سيتوقف القتال وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة، وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين أسرتهم في الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في (بي.أو.كيه فاينانشال) “تمر العقود الآجلة للخام بمرحلة تصحيحية، إذ إن الصراع بين إسرائيل وحماس على وشك الانتهاء فيما يبدو”.

وذكر كلاوديو جاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة “يعد اتفاق السلام إنجازا كبيرا في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وقد تكون آثاره على أسواق النفط واسعة النطاق، بدءا من إمكان تراجع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى زيادة احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران…”.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة في الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني، لكن الزيادة جاءت أقل من توقعات السوق، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض.

وارتفعت الأسعار بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن رأى المستثمرون أن عدم إحراز تقدم على صعيد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا مؤشر على استمرار العقوبات المفروضة على روسيا لفترة من الوقت.

في غضون ذلك، أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن إجمالي إمدادات المنتجات البترولية الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 21.990 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022. ويعتبر التقرير مؤشرا على استهلاك النفط في الولايات المتحدة.