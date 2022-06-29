النفط يهبط مع ارتفاع مخزونات الوقود

هبطت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل اليوم الأربعاء إذ غطت زيادة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم على مخاوف مستمرة حيال شح في إمدادات الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.72 دولار، أو 1.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 116.26 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتغلق عند 109.78 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي حتى مع تسجيل الإنتاج أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020، لكن مخزونات الوقود ارتفعت مع تعزيز شركات التكرير النشاط لتعمل عند 95 بالمئة من طاقتها الإنتاجية وهو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام في أربعة أعوام.

وتسببت تلك المكاسب المفاجئة في المخزونات في هبوط العقود الآجلة الأمريكية للبنزين ونواتج التقطير حوالي 3% و4% على الترتيب. وقال متعاملون إن عقود النفط حذت حذو أسعار الوقود في الانخفاض.

ومما وضع ضغوطا أيضا على النفط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الأخرى إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل ذروة 19 عاما في منتصف يونيو حزيران. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وكان برنت والخام الأمريكي قد قفز حوالى سبعة في المئة على مدار الجلسات الثلاث الماضية بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادت يرجع بين أسباب أخرى إلى العقوبات الغربية على روسيا.