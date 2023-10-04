الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يهوي أكثر من 5 دولارات بفعل تراجع الطلب ومخاوف الاقتصاد

منذ 11 ثانية
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات اليوم الأربعاء عند التسوية، إذ ألقى تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات اليوم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولارات، أو 5.6 في المئة، إلى 85.81 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.01 دولارات، أو 5.6 في المئة، إلى 84.22 دولاراً للبرميل.

وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة. وتراجعت أيضا العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من خمسة في المئة. وهوت أسعار النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 ملايين برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 أيلول (سبتمبر)، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفضها تصدير النفط الخام 300 ألف برميل يوميا وستراجع في نوفمبر تشرين الثاني خفضها الطوعي للإنتاج 500 ألف برميل يوميا الذي قررته في نيسان (أبريل).

وراكمت الأخبار الاقتصادية أيضا ضغوطا على أسعار النفط. وأظهرت بيانات أن النمو في قطاع الخدمات الخاصة الأميركي تباطأ في سبتمبر أيلول.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت اليوم الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله اليوم الأربعاء إن أسواق النفط تسير في “الاتجاه الصحيح” من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط وإن السوق المحلية استفادت من حظر الكرملين تصدير الديزل والبنزين.

    المزيد من أخبار العالم

    حقل الدرة
    الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029
    الطيران الحربي التركي
    تركيا تقصف 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق
    محمد شياع السوداني
    رئيس وزراء العراق يزور موسكو للقاء بوتين

    الأكثر قراءة

    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء