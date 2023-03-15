النفط يهوي لأدنى مستوى في أكثر من عام

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام إذ تسبب قلق يتعلق بوضع بنك كريدي سويس المالي في مخاوف في الأسواق العالمية وفاق أثر آمال تعافي الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت المؤشرات على العودة إلى الهدوء والاستقرار بعد أن قال البنك الأهلي السعودي، أكبر مستثمر في كريدي سويس، إنه لا يستطيع تقديم المزيد من السيولة للبنك السويسري مما أدى إلى انخفاض سهمه والأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.53 دولار أو 4.6 بالمئة إلى 73.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.46 دولار، أو 4.9 بالمئة عند 67.87 دولار للبرميل.

ووصل الخامان بذلك لأدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2021،ليواصلا خسائرهما التي يتكبدانها على مدى ثلاثة أيام متتالية.

كما صعد الدولار مقابل سلة من العملات مما جعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بفضل أرقام أظهرت انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إنهاء القيود الصارمة لاحتواء كوفيد-19.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس آذار مسجلة 480.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحليين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل.

وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي وبنك أمريكي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود.

وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.