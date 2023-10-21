السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
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النفط يواصل الارتفاع للأسبوع الثاني وخام برنت فوق 92 دولارا

منذ 10 دقائق
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية اتساع رقعة الصراع إقليميا بما يهدد إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أو 0.2 بالمئة خلال جلسة الجمعة لتصل عند التسوية إلى 92.16 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت على أساس أسبوعي بنسبة 1.4 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، استحقاق شهر ديسمبر، الأكثر تداولا، بنحو 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل، لكنه ارتفع أسبوعيا بنسبة 2 بالمئة.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز “يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط”.

وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.

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