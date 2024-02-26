الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يواصل تراجعه في التعاملات الآسيوية المبكرة

منذ ساعة واحدة
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمئة وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة “انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين”.

وفي حين يواصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فإن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تقيد بشكل كبير إمدادات النفط.

استند الانخفاض الصباحي إلى خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض خام برنت حوالي اثنين بالمئة وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة بفعل مؤشرات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يجري تأجيله لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم.

ويتوقع محللو إيه.إن.زد أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض في الأسابيع المقبلة مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط. وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
بحضور الموساد.. مفاوضات حول غزة في قطر
عناصر من تنظيم داعش- أرشيفية
داعش يجمع صفوفه.. و"قسد" تدق ناقوس الخطر
المؤشر نيكي الياباني
في بداية التعاملات بطوكيو.. المؤشر نيكي يرتفع 0.57%

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
عملات رقمية
نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أربعة مؤشرات خطيرة.. هل اقتربت الحرب الشاملة على لبنان!؟