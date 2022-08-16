الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يواصل خسائره مع استمرار ضعف توقعات الطلب

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت أمس الاثنين على مسودة النص “النهائية” للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة بريف كوماندر
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أول سفينة متجهة إلى أفريقيا تغادر ميناء في أوكرانيا
أليكس صعب
ذراع حزب الله في الأمريكتين.. عرض فنزويلي "مثير" لإطلاق سراح أليكس صعب
كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا (رويترز)
دون ذكر تفاصيل.. إيران ترد على النص الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!