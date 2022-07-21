الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يواصل خسائره لليوم الثاني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 11:33 صباحًا
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم الخميس إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 بالمئة أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسهم البورصة
الأسهم الإيطالية تقود موجة تراجع في أوروبا
آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل شخصين وإصابة 19 في قصف روسي لمدينة خاركيف الأوكرانية
بورصة اليابان
أسهم اليابان تصعد مع إبقاء البنك المركزي على سياسة نقدية ميسرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
المطران موسى الحاج
بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي