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النفط يواصل خسائره وسط مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب

منذ 5 دقائق
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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تراجعت أسعار النفط الجمعة مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو\حزيران 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.96 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو\حزيران 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس\آذار أمس الخميس 20\4\2023 وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع بفعل طلب مخيب للتوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

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