النفط يواصل مكاسبه مدعوماً بالتوقعات القوية للصين

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين إلى 88.50 دولار للبرميل لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 82.40 دولار.

وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 بالمئة بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 بالمئة.

وكان التداول الآسيوي أبطأ بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا إن التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال محللو السلع في مؤسسة (إيه.إن.زد) في مذكرة إن البيانات تظهر انتعاشا قويا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد-19 مشيرين إلى قفزة 22 بالمئة في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.

وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة على التفاؤل بشأن الطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين. وقال محللو (إيه.إن.زد) إن “الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي”.

وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدا أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير شباط وذلك بالإضافة إلى الحد الأقصى المفروض على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر كانون الأول والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس آذار، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلا لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.