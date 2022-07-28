الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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النفط يواصل مكاسبه مع تراجع المخاطر

منذ 5 دقائق
النفط مقابل الدولار

النفط مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار النفط لأكثر من دولارين للبرميل، الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.09 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 108.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.36 دولار أو 2.43 بالمئة إلى 99.62 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

    المصدر :
  • رويترز

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