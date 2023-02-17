النفط يُنهي التعاملات مُنخفضاً دولارين

إنخفض النفط دولارين عند التسوية، وأنهى الأسبوع على انخفاض، وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية وأصابهم التوتر بسبب بوادر متزايدة على وجود إمدادات وفيرة من الخام والوقود.

وحذّر مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس من ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار كلفة الاقتراض لكبح جماح التضخّم. وارتفع الدولار بسبب المعنويات، مما يجعل النفط أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 2.14 دولار، أو 2.5 في المئة، إلى 83 دولارا عند التسوية لتبلغ خسائرها 3.9 في المئة خلال الأسبوع. وتراجع “خام غرب تكساس الوسيط” الأميركي 2.15 دولار، أو 2.7 في المئة، لينهي التعاملات عند 76.34 دولاراً بخسارة أسبوعية قدرها 4.2 في المئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة الماضية.