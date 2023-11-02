النفط يُنهي سلسلة خسائره بعد تثبيت أسعار الفائدة في أميركا وإنكلترا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس، لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار، أي 2.6 بالمئة لتبلغ 86.85 دولار للبرميل عند التسوية كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار، أي 2.8 بالمئة، لتبلغ 82.67 دولار للبرميل عند التسوية.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه أمس الأربعاء.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيًا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول للشهر الثالث على التوالي. ويتابع مستثمرو النفط عن كثب قرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية مخافة أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد والتأثير على الطلب على الطاقة.

وأبقى بنك إنكلترا (المركزي الإنكليزي) أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عامًا والبالغ 5.25 بالمئة في اجتماعه أمس الخميس، في الشهر الثاني الذي تشهد فيه أسعار الفائدة ثباتا بعد 14 رفعًا متتاليًا.

وأكد بنك إنكلترا أيضًا على أنه لا يتوقع خفضًا في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وفيما يتعلق بالإمدادات، قال محللون لرويترز اليوم الخميس إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يتوقع أن تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر/ كانون الأول.

ويراقب المستثمرون أيضًا التطورات في الشرق الأوسط والتي جعلت أسواق النفط في حالة ترقب مع احتمال أن يؤدي اتساع نطاق الصراع إلى تعطل الإمدادات في أنحاء المنطقة.