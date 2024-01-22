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النفط يُواصل خسائره مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية

منذ ساعتين
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي، وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت 41 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتًا عند التسوية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير/ شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق اليوم الإثنين. وسجلت عقود مارس/ آذار الأكثر نشاطًا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتًا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار، على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن ما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي. وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز أمس الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخًا آخر مضادًا للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

    المصدر :
  • رويترز

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