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وزير البترول: الهند ستدبر أمرها إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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أشار وزير البترول الهندي اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إلى أن الهند ستتدبر أمرها إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل على الرغم من أن هذا السعر لن يكون في “مصلحة أحد”.

وقال هارديب سينغ بوري “إذا تجاوز السعر 100 دولار، فإن هذا لن يكون في مصلحة أي دولة منتجة ولا أي أحد. ستكون هناك فوضى منظمة كبيرة”.

وأضاف “أملي هو ألا يتجاوز السعر 100 دولار… لا ينبغي أن تقلقوا بشأن التأثير على الهند. الهند ستتدبر أمرها. الهند اقتصاد كبير. ولديها الكثير من الإنتاج المحلي. سنجري خفضا، سنفعل شيئا… أشعر بالقلق حيال ما يحدث لأجزاء أخرى من العالم النامي”.

    المصدر :
  • رويترز

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