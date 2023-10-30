تراجع أسعار النفط وسط استمرار ترقب الأوضاع بالشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط بقرابة 3 بالمئة، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الإمدادات من المنطقة، وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع، ومؤشرات أخرى على صحة الاقتصاد العالمي.

وصعد الخامان ثلاثة بالمئة الجمعة عند الإغلاق، بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.

لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.

وقالت تينا تينغ، المحللة في سي.إم.سي ماركتس “على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع”.

وأضافت “الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط”.

ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأميركي، الأربعاء، وبيانات الوظائف الأميركية، ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة مثل “آبل”، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:55بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.61 دولار أي 2.94 بالمئة إلى 86.59 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار أي 3.43 بالمئة إلى 82.61 دولار للبرميل.