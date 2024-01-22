النفط يرتفع متأثرا بمخاوف الإمدادات نتيجة تواترات جيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ يدرس المتعاملون تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا على إمدادات النفط في ظل عوامل اقتصادية غير مواتية تضغط على الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 1141 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 22 سنتا إلى 78.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لشهر أقرب استحقاق تسليم فبراير شباط 31 سنتا إلى 73.72 دولار دولار للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط مارس آذار الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 73.51 دولار.

وليس هناك مؤشرات على توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة في حين استمرت هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر على الرغم من الهجمات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.