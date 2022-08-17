النقد الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

أبقى صندوق النقد الدولي،الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية “بطريقة مستدامة” مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.

قال الصندوق في تقريره عن السعودية، والذي نُشر على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، إن اقتصاد المملكة سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة.

وأضاف “إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط ارتفاعا وانخفاضا”.

وجاء أيضا في تقرير صندوق النقد “كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد”.