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النمسا: استخدام روسيا المسيرات الإيرانية سيكون تصعيدا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 12:51 مساءً
طائرات مسيرة- أرشيفية

طائرات مسيرة- أرشيفية

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قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، الإثنين، إن أي استخدام للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا سيكون تصعيدا للصراع.

وقال للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “الطائرات كاميكازي المسيرة التي نراها الآن في أوكرانيا على ما يبدو.. تعد تصعيدا”.

وأضاف أن تزويد روسيا بهذا العتاد سيصل إلى حد الدعم النشط لحرب موسكو على أوكرانيا.

وهاجمت روسيا وسط العاصمة الأوكرانية بطائرات مسيرة خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الاثنين وقصفت مدنا أخرى في أنحاء البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، بينما تعرضت قواتها لانتكاسات في ميدان القتال.

وقالت إيران اليوم الاثنين إنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي “الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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