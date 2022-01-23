الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 23 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النمسا: الاتحاد الأوروبي يعمل على مجموعة من العقوبات ضد روسيا

منذ ساعتين

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ

A A A
طباعة المقال

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على مجموعة من العقوبات ضد روسيا في مجالي الاقتصاد والمالية، ستفرض عليها في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.

وقال الوزير في حديثه لـ “Presse am Sonntag”: “حاليا يجري وراء الدهاليز العمل على مجموعة واسعة من العقوبات في مجالي الاقتصاد والمالية. وفي حال وقوع التصعيد سيأتي جواب واضح وسريع لا لبس فيه”.

كما لم يستعبد احتمال فصل روسيا عن نظام “SWIFT” المصرفي الدولي، مدققا: “لا يستثنى شيء من البحث. سيتوقف الكثير على ما سيحدث في حقيقة الأمر. إذا دخلت القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية بجبهة واسعة، فسيكون ذلك أسوء سيناريو ممكن. وتوجد هناك سيناريوهات أخرى، وبينها الهجمات السيبرانية وهجمات المرتزقة غير المميزين”.

كما أكد شالنبيرغ معارضته لفرض عقوبات على مشروع “السيل الشمالي-2” بسبب الأوضاع في أوكرانيا. وأوضح: “نحن في أوروبا نتوقف لدرجة ما على الطاقة الروسية. هذه هي الحقيقة. ولا يعد “السيل الشمالي -2″ جزءا من الطاقة الروسية حتى الآن. لن نغير ذلك خلال ليل واحد إذا أردنا أن يكون لدينا الدفء والكهرباء”.

كانت روسيا ترفض أكثر من مرة اتهامات الغرب وأوكرانيا لها بـ “الأعمال العدوانية”، معلنة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي الهجوم على أحد. وأشارت إلى أن التصريحات حول “العدوان الروسي” تستخدم كحجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    قوات التحالف العربي
    ألوية العمالقة تتقدم في مأرب… ومقتل 90 حوثيًّا
    روسيا تدرس إمكانية زيارة وزيرة خارجية بريطانيا إلى موسكو
    القمة العربية- ارشيفية
    هل تأجل عقد القمة العربية المقبلة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    الدولار و الليرة اللبنانية
    الدولار الأسود “نزول”.. كم سجل صباح اليوم؟
    ساندويش دجاج
    كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟