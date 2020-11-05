النمسا: المعتقلين في هجوم فيينا ينتمون لـ”أوساط إسلامية متطرفة”

أفادت وزارة الداخلية النمساوية،الخميس، أن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع في فيينا يوم الاثنين الماضي، “ينتمون لأوساط إسلامية متطرفة”.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير الأمن العام فرانز روف، إن جميع الأشخاص الـ15 الذين اعتقلوا فيما يتعلق بالهجوم المسلح الذي وقع في فيينا يوم الاثنين الماضي، “ينتمون لأوساط إسلامية متطرفة”.

وقال روف في مؤتمر صحافي “يمكن ملاحظة أن جميعهم مرتبطون بالأوساط الإسلامية المتطرفة”.

ودعا قادة النمسا، الخميس، إلى مزيد من التدابير القانونية لمكافحة التطرف وإصلاح وكالة الاستخبارات الداخلية في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع هذا الأسبوع والذي ألقى باللائمة فيه على متطرف إسلامي معروف لأجهزة الاستخبارات كانت السلطات النمساوية تلقت تحذيرات بشأن محاولته شراء الذخيرة في دولة سلوفاكيا.

وكان منفذ الهجوم، الذي يدعى كوجتيم فيزولاي، البالغ من العمر 20 عاما، قد أدين سابقا بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، وأطلق سراحه مبكرا في ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات النمساوية إنها لم تتمكن من سحب الجنسية النمساوية من فيزولاي، الذي يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية، بعد إدانته وإنه خدع برنامج القضاء على التطرف في نظام العدالة بعد إطلاق سراحه معتقدة أنه تخلي عن الأفكار المتطرفة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال المستشار سيباستيان كورتس في جلسة خاصة للبرلمان، الخميس، إن النمسا لا تمتلك حاليا جميع الوسائل القانونية اللازمة لمراقبة المتطرفين ومعاقبتهم، وأن الحكومة لن تسمح بتكرار الموقف الذي أدى إلى هجوم ليلة الاثنين، وأسفر عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة 20 آخرين قبل يلقي مصرعه على يد الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية، كارل نهامر، الأربعاء، أن المخابرات السلوفاكية أبلغت النمسا خلال الصيف أن فيزولاي كان يحاول شراء ذخيرة، و”يبدو أن خطأ ما حدث في المراسلات عقب ذلك”.

ونقلت الوكالة عن كورتس قوله إن وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية تعاني من فقد الثقة بسبب هذه الفضائح وغيرها من الفضائح الأخرى.

وقال في كلمته أمام نواب البرلمان “الآن يجب إصلاحه هذا القصور”.

وأضاف، فيرنر كوجلر، نائب المستشار، أن الوقت قد حان لـ “بداية جديدة” و “إعادة تنظيم” الوكالة، المعروفة اختصار بـ “بي في تي”.

وحذر من إلقاء “الاتهامات المبكرة”، لكنه قال إن لجنة مستقلة ستحدد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء.

وفي أعقاب الهجوم، اعتقلت السلطات النمساوية 14 شخصا بزعم صلاتهم بالمشتبه به وخضوعهم للاستجواب.

وقلت نينا بوسيك، المتحدثة باسم الادعاء العام في فيينا، إن مكتبها ينظر في كل قضية على حدة لتحديد ما إذا كان سيطلب من القاضي السماح لهم باحتجازهم لفترة أطول، أو السماح لهم بالرحيل.

وقال نيهامر إن أعمار المعتقلين تتراوح بين 18 و28 عاما، جميعهم من أصول مهاجرة، بعضهم لا يحمل الجنسية النمساوية.