بالصور: النمسا تحت الثلوج تواجه “شتاء قاتل” والقادم أسوأ

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

منذ منتصف الأسبوع الماضي، هطل الثلوج بكثافة وسط وشمال البلاد بما في ذلك في المناطق الواقعة على ارتفاع منخفض، وبلغ مستواها حوالى 150 سنتيمترا.

تراكم الثلوج وخطر حصول انهيارات ثلجية جعل الكثير من الطرقات غير سالكة، فيما طلبت الإدارة الأكاديمية في ستيريا (جنوب شرق) من الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس.

وتوقفت مروحيات الجيش عن عمليات الإنقاذ من الانهيارات الثلجية بسبب الطقس السيئ.

ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج اعتبارا من الثلاثاء، مما قد يضيف 25 إلى 80 سنتيمترا.

وأفاد مسؤولون في النمسا بأن ثلاثة مواطنين ألمان لقوا حتفهم، ولايزال رابع في عداد المفقودين، أثناء رحلة تزلج بالقرب من مدينة ليخ. وتعرض المتزلجون لانهيار جليدي بعدما انطلقوا على طريق تم غلقه بسبب مثل هذه المخاطر.

وبدأت السلطات عملية بحث في أعقاب بلاغ تقدمت به زوجة أحد الرجال الأربعة عبر الهاتف في وقت متأخر أمس السبت.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن استمرار ربما لا يكون تصرفا مسؤولا “بسبب تزايد خطر الانهيارات الجليدية”.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا عن عدد من الحوادث وإغلاق شوارع بسبب تساقط الثلوج. وقج تم الإبلاغ عن حدوث إصابة واحدة فقط، من24 حادثا تم تسجيلها مؤخرا في منطقة “بافاريا السفلى”.

وتم اغلاق العديد من الشوارع أمام الحركة المروروية بسبب سقوط أشجار. ولم تتمكن فرق قطع الأشجار من تحريكها بسبب وجود خطر من احتمال تعرضهم لأشجار أخرى معرضة للسقوط.

وكان من المنتظر أن يتحسن الطقس بدرجة حرارة أعلى من درجة التجمد اليوم الأحد قبل أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى. وكان من شأن ذلك أن يذيب بعض الثلوج، ولكن السلطات قالت إنه سيجعل الثلج أكثر رطوبة وأثقل وزنا ، مما يزيد من احتمال زيادة الثقل فوق أسطح المنازل.

وفي سلسلة جبال هوشكار الواقعة في ولاية النمسا السفلى، أغلق ميدان التزلج، الاثنين حتى إشعار آخر وطلب من السكان وكذلك من السياح مغادرة المنطقة.

النمسا تحت الثلوج

أمر يُمتع المتزلجين ويُرعب أصحاب المنازل. حتى كبار السن النمساويين يشعرون بالدهشة من كمية الثلج التي سقطت في غضون أيام. الجنود ورجال الإطفاء والمتطوعون يساعدون في المناطق الأكثر تضرراً.

اعتادت النمسا التعامل مع كميات كبيرة من الثلج المتساقط، ولكن هذا العام تجاوزت كميات الثلوج المتساقطة النسب المعتادة.

إذ تغطي أكوام عالية الارتفاع أسطح المنازل، في حين تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تزايد المخاوف من احتمال انهيار الأسقف.

في قرية التاوزيه Altausee في ستيريا Styria ، تم إجلاء السكان الذين تقع منازلهم تحت جبل لوزر بسبب خطر حدوث انهيار ثلجي.

في هذه الأثناء في زالفلدن Saalfelden، في سالزبورغ، حلقت وحدة المروحيات التابعة للجيش النمساوي في سماء المنطقة لتحديد مواقع الجليد غير المستقر الذي قد يؤدي إلى الانهيارات الثلجية.

مع ذلك يسود جو من التفائل في المنتجعات السياحية مثل زالباخ-هينترغليم Saalbach-Hinterglimm. إذ يجلب الثلج الكثير من النشاط التجاري للمنطقة كما يستمتع به السائحون