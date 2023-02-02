النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، الخميس، طرد أربعة دبلوماسيين روس لتصرفهم بطريقة تتعارض مع الاتفاقات الدولية، وهو سبب غالبا ما يُساق في قضايا التجسس. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت الوزارة إن اثنين من الدبلوماسيين الأربعة أُعلنا شخصيتين غير مرغوب فيهما وصدرت أوامر لهما بمغادرة البلاد بحلول الثامن من فبراير شباط بحد أقصى، ويعمل الاثنان في السفارة الروسية لدى النمسا، بينما يخدم الآخران في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وأضافت الوزارة “دبلوماسيان في السفارة الروسية تصرفا بطريقة لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي. لذلك أُعلنا شخصين غير مرحب بهما وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأشارت إلى أن الاثنين العاملين في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرفا بطريقة تتعارض مع اتفاقية الدولة المضيفة بين الأمم المتحدة والنمسا.

ولم تذكر الوزارة بالتحديد ما فعله الدبلوماسيون، ورفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق.