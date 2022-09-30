النمسا تعتزم فرض ضريبة جديدة ستؤدي الى ارتفاع أسعار البنزين

تنوي النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارًا من يوم السبت ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه، ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

ووفق تقديرات معهد “فيفو” الاقتصادي النمساوي، فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).

وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1.68 يورو (1.63 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 1.92 يورو (1.87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.

وكانت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا قد أرجأت تطبيق هذه الضريبة من تموز الماضي إلى تشرين الأول بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وتعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يُعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه، تستعد الحكومة لاستخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة.