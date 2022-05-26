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النيابة العامة الفلسطينية تكشف تفاصيل التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة

26 - مايو - 2022
إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

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كشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الخميس، تفاصيل التحقيق في جريمة اغتيال الصحفية الزميلة شرين أبو عاقلة، في جنين بتايخ الحادي عشر من مايو/ أيار الجاري.

وأكّد الخطيب خلال مؤتمر صحفي، على أنّ جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفياً ودولياً، مشيراً إلى أن الصحفيون قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت ترى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف، أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق.

وتابع: “أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب”، لافتاً إلى أن التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع.

وشدد على أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب، والرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص.

وأوضح أن مصدر إطلاق النار كان جنوبي موقع وجود شيرين أبو عاقلة أي مكان وجود الاحتلال الإسرائيلي، وآثار المقذوفات النارية المتكررة في محيط إصابة شيرين أبو عاقلة تدل على نية القتل

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