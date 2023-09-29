النيجر.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلّح على وحدة عسكريّة

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أنّ ما لا يقل عن 12 جنديًا نيجريًا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية، في جنوب غرب البلاد، صباح الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان، أنّ سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال، بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي كانت مركزًا للتمرد في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، لرويترز إنّ عشرة جنود على الأقل قتلوا.

ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتنشط جماعات في المنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وقال بيان وزارة الدفاع إن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم. ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

فيما أفاد مصدران أمنيان بأنّ الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

يدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو/ تموز، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني. وشهدت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين انقلابين في السنوات الثلاث الماضية.