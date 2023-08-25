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النيجر تطرد السفير الفرنسي وتمهله 48 ساعة للمغادرة

منذ 12 ثانية
لافتة تقول "وداعا يا فرنسا" حملها متظاهرون في النيجر

لافتة تقول "وداعا يا فرنسا" حملها متظاهرون في النيجر (رويترز)

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قالت وزارة خارجية النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب يوم 26 يوليو تموز أمر (الجمعة 25-8-2023) السفير الفرنسي سيلفان إيته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار طرد السفير اتخذ لأسباب منها رفضه الاستجابة لدعوة للاجتماع مع وزير الشؤون الخارجية في النيجر.

وأضاف البيان أن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الفرنسية تتعارض أيضا مع مصالح النيجر، دون الخوض في تفاصيل.

وطالبت فرنسا بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الإطاحة به.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية بعد على طلب للتعليق اليوم الجمعة.

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