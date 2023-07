النيجر تعاقب فرنسا وتوقف صادرات الذهب واليورانيوم

قالت تقارير إعلامية، إن النيجر بصدد إصدار قراراً بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وفقاً لموقع “ZagazOla” الأمني.

وأشار المصدر إلى أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ساري المفعول منذ الأحد القادم.

Urgent

Niger 🇳🇪 has just suspended export of uranium and gold to France this Sunday with immediate effect. pic.twitter.com/1HrAvW6SyL

— Zagazola (@ZagazOlaMakama) July 30, 2023