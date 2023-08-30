الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النيجر تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا

منذ 16 دقيقة
متظاهرون في النيجر أمام سفارة فرنسا

متظاهرون في النيجر أمام سفارة فرنسا

A A A
طباعة المقال

أعلن المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما ألغى حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو في البلاد.

وأفادت مراسلة “العربية” و”الحدث” إلى النيجر، الثلاثاء، بوجود انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، وذلك بعد إعلان باريس تمسكها بالبقاء في النيجر رغم انتهاء المهلة الممنوحة للمغادرة.

من جهة أخرى، أشارت مصادر “العربية” و”الحدث” إلى أن المجلس العسكري يحاول مجددا الضغط على الرئيس المعزول لتقديم استقالته عبر إرسال وفد وساطة. إلا أن الوفد المقترح من المجلس العسكري رفض الدخول في مباحثات مع الرئيس المعزول.

هذا، وتشهد منطقة الساحل الغربي الإفريقي تحولات جيوسياسية متسارعة تحمل معها إمكانية تصاعد التوترات والصراعات على النفوذ بين اللاعبين الدوليين، خاصة في النيجر والتي تبدو كساحة صراع نفوذ دولي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

انفلاب في الغابون
اجتماع طارئ لمجلس الأمن بالاتحاد الأفريقي حول الغابون
انقلاب في الغابون
بعد إعلان الانقلاب.. 30 سفينة ترسو قبالة سواحل الغابون
عناصر حزب الله في سوريا
تقرير "خطير" يكشف تورط حزب الله والفرقة الرابعة بتهريب لاجئين إلى لبنان وابتزازهم!

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
علاج سحري وفوري للصداع النصفي
استكشاف الفضاء- تعبيرية
عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ