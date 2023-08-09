النيجر تغرق بـ "صيحة روسيّة".. وزعيم "فاغنر" يسخر من أميركا

بعد الاتهامات الأميركية التي وجهت إلى “فاغنر” الروسية، حول انقلاب النيجر، ردّ زعيم المجموعة المثير للجدل يفغيني بريغوجين، في رسالة نشرت على تلغرام مساء أمس الثلاثاء، ساخرًا من الولايات المتحدة التي أوفدت مبعوثتها وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، الإثنين، إلى نيامي، من أجل حثّ المجلس العسكري الانقلابي على العودة إلى الديمقراطية وإرجاع الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقال بريغوجين، بحسب وسائل إعلام روسية: “تحاول الولايات المتحدة إبعاد مجموعة فاغنر عن النيجر، عبر استخدام مدفعية من العيار الثقيل”، في إشارة على ما يبدو إلى نولاند.

كما اعتبر أنّ “نولاند موجودة في بلد هزم الاستعمار تحت الأعلام الروسية”، وأردف: “أنا فخور بعناصر فاغنر، فمجرد التفكير فيهم يجعل داعش والقاعدة صغارًا ومطيعين”.

كذلك أضاف: “لقد اعترفت الولايات المتحدة بحكومة لم تعترف بها بالأمس فقط لتقطع الطريق على فاغنر”!

صيحة روسية!

هذا وتتهم روسيا التي أيدت العسكر الذين انقلبوا في 26 يوليو الماضي على السلطة الحاكمة وعزلوا الرئيس النيجري واعتقلوه، بمحاولة التمدد عبر فاغنر في عدد من الدول الإفريقية ومن ضمنها النيجر.

إلا أن موسكو تنفي هذا الاتهام، فيما الشارع ينبئ بعكس ذلك.

فخلال الأيام الماضية رفع بعض المحتجين المؤيدين للانقلاب في نيامي الأعلام الروسية. وقال سكان وبائعو أقمشة إنّ الأعلام الروسية أصبحت صيحة يشغف بها الجمهور.

وقال عكاشة عبد العزيز وهو أحد سكان العاصمة: “أنا من محبي العلم الروسي، ولهذا أتيت اليوم لشراء أقمشة كي يصنع لي الحائك منها علمًا”، وفق ما نقلت رويترز.

فيما يخشى الحلفاء الغربيون أن تتبع النيجر خطى مالي التي طردت القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ودعت قوات مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة بعد انقلاب في عام 2021.

وكان شهود وجماعات حقوقية اتهموا سابقًا مقاتلين يُعتقد أنهم من فاغنر بتنفيذ هجوم عسكري وحشي إلى جانب الجيش المالي أعدموا فيه مئات المدنيين العام الماضي.

في حين نفى الجيش وفاغنر تلك الاتهامات.

يشار إلى أن النيجر تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخدامًا للطاقة النووية، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية، ويجذب المزيد من الاهتمام الدولي بقضيتها.