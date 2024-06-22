النيجر تنهي ترخيص شركة أورانو الفرنسية لتشغيل أحد أهم مناجم اليورانيوم

ألغت الحكومة العسكرية في النيجر ترخيص استخراج وتشغيل اليورانيوم ممنوح لشركة الطاقة النووية الفرنسية “أورانو” التابعة للدولة.

وذكر بيان أصدرته أورانو، أن الحكومة العسكرية في النيجر أنهت رخصة تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال البلاد اعتبارا من الخميس.

ويعتبر إيمورارين أحد أهم رواسب اليورانيوم في العالم، حيث يبلغ احتياطيه نحو 200 ألف طن.

وعلقت أورانو، عملياتها عندما انهار سوق اليورانيوم بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011.

وفي 2015، خططت الشركة الفرنسية لتشغيل المخزون، دون الشروع في الإنتاج.

غير أن الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة في يوليو/ تموز 2023، حذرت من سحب رخصة تشغيل الشركة إذا لم تبدأ عمليات التعدين في الحقل المعني خلال 3 أشهر، ابتداء من مارس/ آذار الماضي.

ورغم أن الشركة الفرنسية بدأت الاستعدادات الميدانية لبدء الإنتاج في 4 يونيو، استجابة لطلب حكومة النيجر، إلا أن وزارة التعدين قالت في رسالة أرسلتها للشركة أن “التطورات لم تكن على مستوى التوقعات”.