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النيجر.. مقتل 22 مدنيا في هجوم إرهابي

منذ 19 ساعة
تصاعد الهجمات الارهابية في النيجر

تصاعد الهجمات الارهابية في النيجر

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قتل ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، الأحد، بعد أقل من أسبوع من مقتل 58 قرويا في نفس المنطقة على يد مسلحين مجهولين، حسبما قالت 3 مصادر.

وداهم المهاجمون 3 قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو، ونفذوا “المجزرة المؤلمة”.

وفي حين قال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم “داعش” شنوا الهجمات، لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وأكد ألفوزازي إيسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لـ”رويترز”، سقوط “قتلى كثيرين” لكنه لم يحدد عددهم.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم “داعش” في المنطقة، وألقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل غربي إفريقيا، يغذيها أيضا متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

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