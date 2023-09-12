باريس تطالب بالإفراج عن مسؤول فرنسي في النيجر

دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى الإفراج الفوري عن مسؤول فرنسي تحتجزه قوات الأمن في النيجر.

وذكرت الوزارة أن قوات الأمن اعتقلت مستشارا للمواطنين الفرنسيين في الدولة الأفريقية في الثامن من سبتمبر أيلول.

وقالت “من أول يوم، عملت سفارتنا على ضمان توفير الحماية القنصلية لمواطنينا”.

ويتولى المسؤول دور مستشار للمواطنين الفرنسيين بالخارج، وهو مسؤول منتخب يمثل المغتربين الفرنسيين ويعمل بشكل وثيق مع سفارات البلاد وقنصلياتها.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، يوجد 442 مستشارا في أنحاء العالم، يضطلعون بمساعدة المغتربين الفرنسيين في المشكلات المتعلقة بالعمل والدراسة والضمان الاجتماعي وغيرها من المشكلات. ويجري انتخابهم لولايات تمتد لستة أعوام.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر في الشهر الماضي بطرد السفير الفرنسي في تحرك يبرز تدهور العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة. وقالت باريس إن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي في أواخر يوليو تموز ليس لديهم سلطة لطرد السفير الفرنسي.