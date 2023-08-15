انقلاب النيجر بين رئيس مالي وبوتين

أفاد رئيس مالي أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، بأنّه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الوضع في النيجر.

وكتب غويتا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلاً: “شدّد بوتين على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع، من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارًا”.

J'ai eu un entretien téléphonique avec le Président Poutine. Nous avons évoqué la situation du Niger. Il a souligné l'importance d'un règlement pacifique de la situation pour un sahel plus stable. pic.twitter.com/po6U2meRw1 — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) August 15, 2023

ألمانيا

وأشارت وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، اليوم، إلى أنّ “الإنقلاب العسكري في النيجر يمثّل انتكاسة، من شأنها مفاقمة تحديات التنمية المعقدة في البلاد، وفي منطقة الساحل أكثر مما هي عليه”.

وقالت شولتسه في بيان بالنيابة عن تحالف منطقة الساحل: “نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، والإستعادة الكاملة للنظام الدستوري في جمهورية النيجر”.