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انقلاب النيجر بين رئيس مالي وبوتين

منذ 24 دقيقة
علم روسيا في النيجر بعد الانقلاب

علم روسيا في النيجر بعد الانقلاب

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أفاد رئيس مالي أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، بأنّه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الوضع في النيجر.

وكتب غويتا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلاً: “شدّد بوتين على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع، من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارًا”.

ألمانيا

وأشارت وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، اليوم، إلى أنّ “الإنقلاب العسكري في النيجر يمثّل انتكاسة، من شأنها مفاقمة تحديات التنمية المعقدة في البلاد، وفي منطقة الساحل أكثر مما هي عليه”.

وقالت شولتسه في بيان بالنيابة عن تحالف منطقة الساحل: “نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، والإستعادة الكاملة للنظام الدستوري في جمهورية النيجر”.

    المصدر :
  • رويترز

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