النيران اندلعت فيها.. الحوثيون يستهدفون سفينة نفط بريطانية في خليج عدن

أعلن الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين يحيى سريع (الجمعة 26-1-2024) استهداف سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، في حين أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعرض ناقلة نفط لأضرار وإصابتها بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون باليمن.

وأضاف سريع أن الإصابة كانت مباشرة وأدت إلى احتراق سفينة النفط.

من جانبه، قال مسؤول بالبنتاغون للجزيرة إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بخليج عدن، وسفينة لتحالف حارس الازدهار في طريقها لتقديم العون.

من جهتها، أعلنت شركة ترافيغورا لتجارة السلع الأولية اشتعال النيران في ناقلة نفط تابعة لها بعدما تعرضت لهجوم قرب سواحل اليمن.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.