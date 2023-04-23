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النيران تلتهم تنينا في ديزني لاند في كاليفورنيا

منذ 47 دقيقة
ديزني لاند

ديزني لاند

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قالت وسائل إعلام محلية ومسؤولون إن مجسما لتنين يبلغ ارتفاعه نحو 14 مترا اشتعلت فيه النيران في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت خلال عرض في متنزه ديزني لاند بمدينة أناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما دفع الجمهور للفرار.

وأضافوا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت إيلين جيلمر، التي كانت بين رواد المتنزه عند وقوع الحادث، لشبكة إيه.بي.سي نيوز “بدأ رأس التنين يتوهج، ثم رأيت نارا ودخانا يتصاعدان”.

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث النيران وهي تبتلع التنين بالكامل، مما أدى إلى إجلاء أعضاء فريق التمثيل من جزيرة توم سوير بالمتنزه حيث أقيم العرض.

وقالت إدارة الإطفاء في أناهايم إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

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