النيران تلتهم مبنى وزارة الأوقاف التاريخي في القاهرة

اشتعلت النيران في مبنى وزارة الأوقاف التاريخي بوسط القاهرة اليوم السبت بعد أيام فقط من انتقال العاملين بالوزارة إلى مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة.

ولم يتضح بعد سبب الحريق ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

وقال مراسل لرويترز إن النيران يبدو أنها اندلعت في الطابق العلوي للمبنى غير أنه أمكن رؤية ألسنة لهب تخرج من نافذة بالطابق الثاني أيضا.

وأرسلت سبع سيارات إطفاء على الأقل إلى موقع الحادث وأخمد رجال الإطفاء الحريق إلى حد كبير بعد بضع ساعات.

وشيد الجزء الرئيسي من المبنى عام 1898 وأضيف له جزءان على جانبيه في 1912 و1927. وانتقل أغلب العاملين بالوزارة إلى العاصمة الجديدة في أواخر يوليو تموز.

ومن المقرر إعادة استغلال بعض المباني السابقة للوزارات تحت إشراف صندوق مصر السيادي في إجراء تأمل الحكومة المصرية أن يجتذب استثمارات تشتد الحاجة إليها وفي محاولة لتجديد منطقة وسط القاهرة.