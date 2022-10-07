الهجرة غير الشرعية.. العثور على 15 جثة على شاطئ في ليبيا

أفاد عضو في الهلال الأحمر بمدينة صبراتة الليبية بأنّ رجال الإنقاذ عثروا على 15 جثة على الأقل على الساحل في المدينة، من بينها عدد محترق في قارب وعدد آخر على الشاطئ.

وقال مصدر أمني في صبراتة إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربّي البشر في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غرب البلاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تستطع رويترز التحقق منها، قاربًا محترقًا على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود، وما بدا أنه نفس القارب محترق من الداخل وبه رفات بشرية متفحمة.

ولم تنعم ليبيا بقدر يذكر من السلام منذ الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في عام 2011. وتسيطر فصائل مسلحة متنافسة على مساحات كبيرة من البلاد.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للسفر إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، لكن الوكالات الدولية تقول إن المهاجرين يواجهون مخاطر كثيرة هناك.