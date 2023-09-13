فرنسا.. تعزيز أمني على الحدود مع إيطاليا لمكافحة الهجرة

أعلنت فرنسا،الثلاثاء، أنها تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون بحرا على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي (جنوب شرق): “لدينا زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفقين، وهذا أمر يؤثر على منطقة الألب ماريتيم وعلى منطقة الألب بأكملها”. وأوضح أن عدد الوحدات المتنقلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من 2 إلى 4 وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من 200 عنصر.

وأكد الوزير أنه ستتم كذلك مضاعفة أعداد العسكريين المكلفين عمليات الاستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية “سنتينيل” من 60 عنصرا إلى 120 عنصرا. وأضاف أنه ستتم كذلك مضاعفة أعداد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.

وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز قدرة فرنسا على محاربة الهجرة غير النظامية من خلال “الكثير من الوسائل التكنولوجية، وتنظيم أفضل، وتشريع آمل أن يصدر في الربيع”. لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود عوامل عديدة من شأنها أن تزيد من أعداد المهاجرين، من بينها الاضطرابات الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي.

وفي نهاية نيسان/أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إرسال 150 عنصرا إضافيا من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة. بموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون أن تستخدم طائرات مسيرة لمراقبة نقاط العبور.

وتضاعفت أعداد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسعى كثير من هؤلاء لمواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.