الهجمات الروسية تدمر 350 منشأة غاز أوكرانية منذ بدء الحرب

قال أوليكسي تشيرنيشوف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نافتوجاز (الأربعاء 7-12-2022) إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا دمرت 350 من منشآت الغاز الطبيعي في البلاد، على الرغم من أنه من المقرر استعادة الإنتاج إلى حد كبير بحلول نهاية العام.

وأضاف في تصريحات خلال فعالية نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن خسارة الطاقة الإنتاجية للغاز بلغت حوالي 700 مليون دولار.

وتابع “بدأنا موسم التدفئة، نتوقع أن يكون أصعب موسم على الإطلاق”.

وقال “ندرك جميعا أن الطاقة هي سلاح آخر… ونتعرض لهجوم خطير بالصواريخ الروسية على جزء من بنيتنا التحتية، وقد تضررت البنية التحتية لإنتاج الغاز”.

وذكر تشيرنيشوف، الذي تولى منصبه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، أن إخراج الشركة من وضع التخلف عن السداد من أولوياته.

وبدأ تعثر نافتوجاز وتخلفها عن السداد في يوليو تموز لتصبح أول كيان حكومي أوكراني يتعرض لذلك منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير شباط.

وأعلنت الشركة في منتصف نوفمبر تشرين الثاني أنها تكثف تعاونها مع دائنيها لحل الوضع بعد عزوف حاملي اثنين من سنداتها الرئيسية عن دعم خطة تأجيل السداد.