الهجوم الثاني خلال ساعات.. إصابة جنديين إسرائيليين بغور الأردن

صورة متداولة من موقع الهجوم في غور الأردن

أصيب جنديان إسرائيليان، الخميس، إثر عملية دهس في الجانب الغربي من غور الأردن، في هجوم فلسطيني هو الثاني خلال ساعات في القدس والضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن اثنين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح طفيفة بعد تعرض نقطة تفتيش تابعة له لهجوم.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فقد أطلق جنود آخرون كانوا في الموقع النار على سائق السيارة الفلسطيني وقتلوه.

وتقع نقطة التفتيش قرب مستوطنة بكعوت شمال شرقي الضفة الغربية، على الجهة الغربية من نهر الأردن.

هجوم القدس

وكان هجوم فلسطيني وقع في وقت سابق الخميس على مدخل مستوطنة بالقدس، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.

وقتل مستوطنون وجنود إسرائيليون منفذي العملية، واتضح أنهما أخوين من منطقة صور باهر بالقدس وينتميان إلى حركة حماس التي تبنت العملية.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على الهجوم الذي وقع في القدس، قائلا إنه كان “صعبا على الجميع”.

وأضاف: “هذا الحدث (هجوم القدس) يثبت مرة أخرى أنه لا ينبغي لنا إظهار الضعف، وأنه يجب أن نتحدث مع حماس من خلال الحرب فقط”.

ومنذ اندلاع حرب غزة الشهر الماضي، بين إسرائيل وحركة حماس، ارتفع منسوب التوتر في الضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 250 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص الإسرائيلي في الضفة، وفي المقابل قتل 7 إسرائيليين في هجمات بالضفة والقدس في الفترة ذاتها.