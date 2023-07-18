الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهدوء يسود الأسهم الأوروبية وصعود المؤشر السويسري

منذ 5 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تراجع أسهم شركات الاتصالات، في حين تفوقت الأسهم السويسرية على نظيراتها الإقليمية بعد رفع توقعات أرباح شركة نوفارتس للأدوية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 بالمئة اليوم بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.

ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 بالمئة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 بالمئة بعد أن هوى سهم شركة تيلي2 إيه.بي تسعة بالمئة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 بالمئة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد وبرفقته الرئيس التركي - واس
فيديو.. محمد بن سلمان يصطحب أردوغان لمكان إقامته بجدة
مظاهرات في إسرائيل
"يوم التشويش".. مظاهرات في إسرائيل ضد خطة نتنياهو
مؤشر نيكي الياباني
نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك والشركات

الأكثر قراءة

سبينيس
بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
سد المسيلحة
سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
منصة الفيديو الشهيرة "نتفليكس"
ميزة جديدة من نتفليكس للمتضررين من إجراءات مشاركة كلمة المرور