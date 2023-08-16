الهدوء يُخيّم على طرابلس بعد وقف النار.. والدبيبة يتفقّد منطقة الاشتباكات

على وقع إعلان الحكومة الليبية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات بين فصيلين خلفت 27 قتيلًا إلى جانب عشرات الجرحى، جال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في المنطقة التي شهدت معارك دامية وذلك عقب تصريحات سابقة أدلى بها، الثلاثاء، طالب فيها وزير الداخلية المكلف ورئيس الأركان العامة للجيش بضرورة التدخل لفضّ الاشتباكات وفرض الأمن في العاصمة.

وأفادت مصادر من الهلال الأحمر الليبي لـ”العربية” أنّ فرقهم أجلت أكثر من 480 عائلة من مناطق الاشتباكات بطرابلس.

جاء ذلك في وقت سلّم جهاز “الردع”، آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى “جهاز الدعم والاستقرار” بقيادة عبد الغني الككلي.

بينما عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد ووضع حد للاشتباكات المسلحة.

كما أبدت البعثة قلقها من “التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية”.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أمس، أنّ اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية بين قوتين مسلحتين، بعد احتجاز آمر “اللواء 444 قتال” محمود حمزة في مطار معيتيقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” احتجز آمر “اللواء 444 قتال” أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة.